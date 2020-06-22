Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu.

Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor
22.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:54

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu. Çok şükür bize nasip oldu. Söylüyorduk ve söylediğimizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Gültak, belediyede düzenlediği basın toplantısında, TOKİ tarafından Çay Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapılacak toplu konut projesinin ilk adımlarının atıldığını anımsattı.

Projeyle ilgili bilgi veren Gültak, "142 dönümlük alanın ilk etabında 416, toplamında 684 konutun, 36 iş yerinin, camilerin, ticari merkezlerin, fitness salonlarının, çocukların rahatlıkla oyunlar oynayacağı bölümlerin olduğu çok modern bir tarzda, oradaki insanların örf ve adetlerine uygun bir alan gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Projenin Türkiye'de "ilklerden bir tanesi" olduğunu vurgulayan Gültak, "Dairelerimizin bitme aşamasında vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Onlar buraya taşınacaklar, evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar. Bölgelerinden ve mahallerinden uzaklaşmış olmayacaklar. Bu daireleri ve dükkanları bölgede oturan vatandaşlara vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin girişi de güzelleşecek"

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Gültak, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu. Çok şükür bize nasip oldu. Söylüyorduk ve söylediğimizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Mersin'de, kent girişi sınırlarında Çay ve Çilek mahallerinin yer aldığını aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Projeyle birlikte dönüşümü başlatmış oluyoruz. Şehrimizin girişi de güzelleşecek. Ayrıca orada yıllardır yaşayan, makus talihine bırakılmış insanların çocuklarının da rahatlıkla gezebilip oynayabileceği, kadınlarımızın sohbet edebileceği, beylerin rahat bir yaşam alanı olacağı bir bölgeye hep birlikte sahip çıkmış olacaklar. Bu konuda mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bütün desteğini bizim üzerimizde hissettiriyor. Bu projelerde hükümetimiz, uzun vadeli ve çok uygun krediler de verebiliyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalara tepki: Sabrın da bir sınırı var
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalara tepki: Sabrın da bir sınırı var
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:54:02. #1.15#
title