Akdeniz ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamından vatandaşlarla bir ay içerisinde görüşmelerin başlanacağı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İştiraki Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü (GEDAŞ) Mustafa Demirkan ve ekibi, Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallelerinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen aşama konusunda bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilem GEDAŞ Müdürü Demirkan, Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallerinde sahada yapılan çalışma ve incelemeler sonrasında projede belli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Vatandaşlarla bir ay içerisinde görüşmelerin başlayacağını aktaran Demirkan, "İlk etapta Barış Mahallesi'nde dönüşecek yer, yaklaşık 3,4 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bu kapsamda, belediye binasında açılacak büroda, hak sahibi 251 vatandaş ile görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Gültak ise ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Vatandaşlarla yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlatacaklarını aktaran Gültak," Bölgedeki hak sahibi vatandaşlarımızla tahmini 2 ay içinde görüşmelerin tamamlanmış olması planlanıyor. Sonrasında da en önemli aşamaya gelerek, kentsel dönüşümü bu mahllemizde başlatmış olacağız. ifadesini kullandı.

Ataş Rafinerisi'nin bulunduğu Çay Mahallesi'ndeki sahanın şu an TOKİ'ye ait olduğunu anımsatan Gültak, TOKİ ile yaptıkları görüşmeler sonrası kentsel dönüşüm amaçlı çalışmaların hızlandığı kaydetti.

Bölge halkına cazip gelecek bir proje için kasım ayında çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Gültak, "Kentsel dönüşüm, her mahallemizde yaşayan insanlarımızın, kent hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasının önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA