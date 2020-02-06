Akdeniz ilçesinde zabıta marketleri denetledi

06.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:20

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlerde gıdaların üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ekipler ilçede kurulan semt pazarları bölgesindeki seyyar satıcılara da çeşitli uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, amaçlarının insanların temiz, sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA