Akdeniz ilçesi toplu konut projesinde çalışmalar devam ediyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Barış Mahallesi'ndeki 415 konutluk kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin tapu devir işlemlerinde yüzde 82 oranına ulaştıklarını bildirdi.

Gültak, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamı için kentsel dönüşümün önemli olduğunu belirtti.

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Barış Mahallesi'nde yapılacak 415 konutluk projede önemli mesafe kaydedildiğini aktaran Gültak, "Mahalle sakinleriyle devam eden görüşmelerimiz sonucunda arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90'ından fazlasıyla anlaşma sağlandı. Anlaşılan hak sahiplerinin tapu devir işlemlerinde de yüzde 82 oranına ulaştık. Daha sağlıklı daha refah dolu bir Akdeniz için çalışmaların hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Gültak, ilçede eski yapıların ve dar sokakların olduğunu belirterek, "Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz. Binalarımızın çoğu da 60-70 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir. Aksi halde yapılacak çalışmalar makyajdan öteye gidemez. Bu vesileyle 'deprem öldürmez, kusurlu ve denetimsiz yapılar öldürür' diyoruz. Depremlerde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.