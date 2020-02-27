Akdeniz ihracatçıları Afrika pazarı için harekete geçti

27.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:23

ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Afrika'daki ticaret fırsatlarını Türk ihracatçısının lehine geliştirmek için Kenya, Gana, Tunus ve Güney Afrika'da lojistik merkezleri kurarak, hayvansal gıda, yaş meyve, sebze ve hububat, bakliyat ürünlerini pazarlayacaklarını bildirdi.