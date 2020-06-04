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Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden mayısta 650,7 milyon dolarlık ihracat

MERSİN'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, mayıs ayında 650,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 13, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 6 oranında artış sağladıklarını söyledi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden mayısta 650,7 milyon dolarlık ihracat
04.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:05

MERSİN'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, mayıs ayında 650,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 13, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 6 oranında artış sağladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin devam ettiği mayıs ayında Türkiye'nin ihracatının 9 milyar 964 milyon dolar olduğunu anımsatan Başkan Huriye Yamanyılmaz, AKİB olarak aynı dönemde pandemi kaynaklı zorluklara rağmen 650 milyon 730 bin dolar dış satım yaptıklarını açıkladı. Başkan Yamanyılmaz, AKİB'in 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 445 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, birliğin son 12 aylık ihracatının ise 12 milyar 47 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin geleceğinin ihracatta olduğuna ve ihracatçı firma sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Yamanyılmaz, ihracat pazarlarında pandemi kaynaklı daralmaya rağmen mayıs ayında AKİB ailesine 197 yeni ihracatçının katıldığını ve toplam üye sayısının 16 bin 731'e ulaştığını kaydetti. Yamanyılmaz, "Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri ile kapsamlı destekleri sayesinde ihracatımızı kesintisiz devam ettirme başarısı göstermemiz, Türk ihracatçıları olarak dünya pazarlarındaki 'güvenilir ticaret ortağı' olma misyonumuzu güçlendirdi. Ülkemiz, koronavirüs salgınında başarılı bir sınav verip, küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunu tescilledi" diye konuştu.EN FAZLA İHRACAT KİMYEVİ MADDELERDE OLDUMayıs ayında hazır giyim ve konfeksiyon ile yaş meyve sebze sektörlerinin atılım yaptığını vurgulayan Yamanyılmaz, şunları söyledi: "Mayıs ayında en fazla ihracatı 158,9 milyon dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Bu birliğimizi, 165 milyon dolar ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 81,9 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği takip etti. Mayıs ayında atılım yapan Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 13 artışla 33,2 milyon dolar ihracat yaptı. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği sektör ihracatı yüzde 6 artışla 61,9 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 53,8 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 44,8 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 16,5 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi."EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

AKİB'in 2020'nin 5'inci ayındaki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Yamanyılmaz, "Mayıs'ta en fazla ihracat yaptığımız ülke 71,6 milyon dolar ile Irak oldu. Hollanda 57 milyon dolar ile ikinci, 41,6 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla İhracat artışı sağladığımız ülkelere baktığımızda ilk sırada yüzde 33 artış ve 35,3 milyon dolar ile Birleşik Devletleri görüyoruz. Yüzde 18 artış ve 21,6 milyon dolar ile Romanya, yüzde 17 artış ve 9,7 milyon dolar ile Belçika, yüzde 9 artış ve 34 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ihracat performansını artırdığımız diğer ülkeler oldu" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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