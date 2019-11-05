Akdeniz İhracatçı Birliklerinin ihracatı 10 ayda 11 milyar dolara yaklaştı

05.11.2019 12:18

Akdeniz İhracatçı Birliklerince (AKİB) yılın 10 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 10 milyar 956 milyon dolar oldu.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yazılı açıklamasında, üyelerinin ekim ayında 1 milyar 267 milyon dolar ihracat yaptığını belirtti.

Ekim ayında en çok Irak'a ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Uğur, "Irak'a yapılan ihracat ekim ayında yüzde 9,8 artırarak 127 milyon dolara çıktı. İkinci sırada 83,2 milyon dolarlık dış satımla Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sırada ise 70,7 milyon dolarla ABD yer aldı. AKİB'in ihracat performansı, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,7 arttı ve 10 milyar 956 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Uğur, sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasında ihracatın yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İhracatçılarımız, dinamizmleri, stratejik kararları ve doğru rota tespitleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Çok daha başarılı rakamlara ulaşabilmemiz adına, firmalarımızın finansman olanaklarına erişimi kritik önem taşıyor. 1 Kasım itibariyle faizlerin 11-14 bandına inmesi, ek istihdama sağlanan krediler gibi adımlar, bilhassa yatırım ortamının da iyileşmesi adına memnuniyet verici gelişmelerdir. Bizlerin sorumluluğu, bakanlığımızın açıkladığı İhracat Ana Planı'nda, altı çizilen hedeflere yönelik stratejileri, sahada en iyi şekilde yürüterek, hem ihracatçılarımıza hem de ülke ekonomimize en iyi getiriyi sürdürülebilir şekilde sağlayabilmektir. Daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bilinci ile hedeflerimizi aşacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA