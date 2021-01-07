Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat

07.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:53
Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2020 yılında 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2020 yılında 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Salgın dönemi koşullarına hızlıca adapte olarak üretmeye ve ihracata devam ettiklerini kaydeden Yamanyılmaz, "İhracatçılarımızın mevcut pazarlarda daha etkin olması ve yeni pazarlarda varlık gösterebilmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler, finansal destekler ve temassız ihracat uygulamaları gibi inovatif çözümleri, bölge ihracatçılarımızın dinamizmiyle birleştirerek ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. AKİB olarak 2020 yılında toplam 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ülke ihracatına sağladığımız destek yüzde 7,2 oldu." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, AKİB bünyesinde 2020 yılında en fazla dış satımın Irak, Hollanda ve Rusya'ya yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"215 ülke ve bölgeye yönelik ihracatımızda 1 milyar 26 milyon dolar değerle Irak birinci, 651 milyon 871 bin dolarla Hollanda ikinci, 608 milyon 496 bin dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerde ise yüzde 28,5 artış ve 173 milyon dolar değerle Ukrayna ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 24,3 artışla Rusya, yüzde 15,2 artış ve 516,7 milyon dolarla Almanya takip etti. Belçika ve Hollanda pazarları da ihracat hacminde artış yakaladığımız diğer ülkeler oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan İrem Derici Enis Arıkan Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdeniz İhracatçı Birliklerinden 2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:21:39. #1.14#
title