Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nejdat Sin oldu
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nejdat Sin oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nejdat Sin oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin oldu.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin oldu.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, AKİB'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, bir yıl görev yapmak üzere koordinatör başkan ve yardımcıları belirlendi.

Bu kapsamda Nejdat Sin, koordinatör başkanlığı görevini, Huriye Yamanyılmaz'dan devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sin, Türkiye'nin kalkınmasına güçlü destek vermek için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AKiB'in 2021'in ilk çeyreğinde 3,24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Sin, bu performansı daha yukarılara çıkarmak için çaba göstereceklerini vurguladı.

İhracatçıların mevcut pazarlardaki etkinliğini artıracaklarını belirten Sin, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmesi için yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizi teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak devam ettireceğiz. Pandemi döneminde ağırlık verdiğimiz sanal ticaret heyetlerine ve hedef pazarlarımızda görev yapan ticaret müşavirlerimizle yaptığımız çevrim içi toplantılara yenilerini ekleyeceğiz. E-ihracat ve e-ticaret alanındaki gelişmeleri de bölge ihracatçılarımızla paylaşarak bir yandan ihracatçı sayımızı artırmanın uğraşını verirken diğer yandan da mevcut ihracatçılarımızın daha fazla ihracat yapabilir hale gelmesi için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin ihracatla büyüme hedefi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz."

Açıklamaya göre, görevini Sin'e devreden Yamanyılmaz da başkanlığı döneminde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi, AKİB'in yeni yöneticilerine başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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