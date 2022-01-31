Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na 10 ülke katılacak
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak ülkeler belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin dışında Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan katılacak.
THF Salonu'nda yapılacak müsabakalar, 15'er dakikalık üç devre şeklinde oynanacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor