Akdeniz Haber Ajansları Birliği 26. Genel Kurulu

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İsrail'deki TPS adlı özel haber ajansının üyelik başvurusunu reddetti.





Fas'ın Agadir kentinde düzenlenen AMAN 26. Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TPS'nin başvurusu, aralarında Anadolu Ajansı'nın (AA) da olduğu 16 ajansın oy birliğiyle reddedildi.





Genel Kurul'da konuşan Fas Haber Ajansı (MAP) Genel Müdürü ve AMAN Dönem Başkanı Halil Haşimi el-İdrisi, TPS'nin birliğin tüzüğüne uygun olmadığını belirterek, söz konusu ajansın "işgal edilmiş topraklarda" bulunduğuna dikkat çekti.





Filistin resmi haber ajansı WAFA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Assaf da resmi veya özel İsrailli bir ajansın AMAN üyesi olamayacağını ifade etti. Assaf, "(TPS'nin birliğe katılması) İsrail'in işgalini teşvik etmek, Filistin halkı ve basınına karşı işlediği suçları gibi yaptığı her şeye destek vermek sayılır." dedi.





İsrail'in basın özgürlüğünü tanımadığını belirten Assaf, şunları kaydetti:



"Filistin basınına savaş açan İsrail'dir. Radyo ve Televizyon Kurumunu bombalayan, onlarca gazeteciyi öldüren, Batı Şeria'da yüzlerce kontrol noktası kuran, Gazze Şeridi'ni abluka altında tutan ve gazetecilerin habere ulaşmasını engelleyen yine İsrail'dir."



AMAN 26. Genel Kurulu, ikinci gün çalışmalarının ardından sona erdi.