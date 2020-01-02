Akdeniz foku ölüsü, sahile vurdu
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Akdeniz foku ölüsü, sahile vurdu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.

02.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:30
Akdeniz foku ölüsü, sahile vurdu

ANTALYA'nın ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan foku ölüsü kıyıya vurdu.

Alanya'daki Keykubat Plajı'nda dün yürüyüşe giden bir kişi, deniz kıyısında hareketsiz duran bir fok olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, Akdeniz foku olduğu tespit edilen hayvanın öldüğünü belirledi. Yapılan inceleme sonrası Akdeniz foku, gömülmek üzere sahilden götürüldü.Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun dünyadaki toplam popülasyonunun 700 civarında olduğu tahmin ediliyor.  Akdeniz foklarının, Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşadığı biliniyor. 


Kaynak: DHA
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