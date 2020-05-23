Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çektiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foklarının üreme ve barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu'nda yaşananlar tepki çekti.

Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foklarının üreme ve barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu'nda yaşananlar tepki çekti. Denize giren kepçenin operatörü önce denizdeki kumu boşalttı, daha sonra aynı yeri kuvars tozuyla doldurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bodrum'un Yalıkavak mahallesinde Akdeniz foklarının üreme alanı olarak bilinen Tilkicik Koyu'nda insanı hayretler içerisine düşüren bir olay yaşandı. Yalıkavak'ın Şendoğan Caddesi üzerindeki bir sitenin hemen önündeki sahile kepçe sokuldu. Kepçe uzun süre denizdeki kumu boşattı. Çalışmalar sırasında ise denizin ekolojik dengesine büyük zarar verildi. Daha sonra çalıştığı noktaya tırlarla getirilen çuvallar dolusu kuvars tozu denize boşaltıldı. Denizin içine ise beton bloklar yerleştirilmesi dikkat çekti. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mirbahattin Demir ise gece saatlerinde olay yerine giderek sahildeki çalışmaları yürüten görevliler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeden ayrılan Demir, durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekiplerince kepçe ile yürütülen çalışmalar durduruldu. Konuyla ilgili olarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mirbahattin Demir, "Denizde çalışma olduğuna yönelik telefon geldi. Bölgeye gittiğimizde denizin üzerinde kepçeyle, kıyıda ise vinçler, kamyonlar ve tırlarla çalışma yapıldığını gördük. Konuyu Bodrum Belediyesi'ne bildirdik. Belediye ekipleri olay yerine gelerek çalışmaları durdurdu. Yapılan çalışmalar ekolojik sistemin bozulmasına neden oldu" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getiren çevreci Güney Şirin ise, "Tüm canlıları yok etme pahasına denizin altını iş makineleriyle kazdılar. Şimdi ise deniz kıyısına dışarıdan getirilen kumu serecekler. Ekosistemin hiçbir önemi yok. Milyon dolarlık villalar da oturanlar şunu çok iyi bilmeliler ki zevklerini sürecekleri deniz ve ekosistem bir bütündür. Denizin dengesi bozulursa hiç birimizin dengesi kalmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA