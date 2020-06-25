Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform
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Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform

Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platformMUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki kıyı mağarasında, dünyada ilk kez Akdeniz foklarının üreme dönemlerinde kullanabileceği yapay platform yapıldı.

Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform
25.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:46

Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki kıyı mağarasında, dünyada ilk kez Akdeniz foklarının üreme dönemlerinde kullanabileceği yapay platform yapıldı. Fotokapanlarla yapılan incelemede mağarayı fokun kullandığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Akdeniz Koruma Derneği'nce Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde azalan yaşam alanlarını artırmak üzere bir doğal kıyı mağarasında türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform uygulaması yapıldı. Bugüne kadar dünyada Akdeniz fokları için denenmeyen bu yöntem, ilk olma özelliği taşıyor. Uygulama sayesinde nesli tehdit altındaki tür için potansiyel üreme ve dinlenme mağarası özellikleri taşıyan kıyı mağaralarının sayısı 4'ten 5'e yükseltilmiş oldu.'3 BOTUMUZLA SÜREKLİ DEVRİYEDE BULUNUYORUZ'Akdeniz Koruma Derneği'nin Gökova Saha Yöneticisi Çağdaş Yaşar, deniz koruma alanlarında tür izleme, koruma ve habitat restorasyonu üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gökova Körfezi dünya açısından büyük öneme sahip. Çünkü habitat ve biyoçeşitlilik nedeniyle ülkemizdeki 18 Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesinden biridir. Bu anlamda körfezde deniz koruyucuları sistemini yürütüyoruz. 3 botumuzla sürekli devriyede bulunuyoruz. Yasa dışı aktiviteleri jandarma, Sahil Güvenlik ile Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Koordineli olarak buranın aktif korunmasını sağlıyoruz" dedi.  DOĞAL MALZEMELRDEN PLATFORM YAPILDIYaşar, koruyuculuk sisteminin Akdeniz fokları için önem taşıdığı belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Fokları tehdit eden biyoçeşitliliğin azalmasının önüne geçmiş oluyoruz. Gökova'da büyük başarı elde ettik. Başarımızı Ege ve Akdeniz'deki ÖÇK alanlarındaki kıyılarımıza da uzattık. 500 kilometrelik alanda hem tür izleme hem habitat restorasyonu hem de koruma çalışması yapıyoruz. Akdeniz foku da bu çalışmalarımızdan birisi. Türkiye'de 100 fokun yaşadığı düşünülüyor. Sualtı mağaralarında yaşayan fokları kamera ve fotokapanlar ile takip ediyoruz. Kamera sistemimizi biraz daha geliştirdik. Enerjisini güneşten alan GSM operatörü sayesinde uzaktan da izleyebildiğimiz sistem geliştirdik. Akdeniz fokunun üreme ve dinlenme açısından elverişli mağara tespit ettik. Fokların mağarayı kullanabilmesi için kuru bir alana ihtiyacı vardı. Doğal malzemelerden platform yaptık. Birkaç ay sonra aynı yere baktığımızda Akdeniz fokunun dinlenmek için kullandığını gördük. Gökova Körfezi'nde fokların yaşam alanı olan 4 kıyı mağarasını 5'e yükseltmiş olduk."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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