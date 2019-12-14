14.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:48

World ECommerce Forum (WORLDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, Türkiye'de e-ihracatçı sayısının 5 bini aştığını bildirdi.

Nart, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve WORLDEF tarafından Expo Center Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Akdeniz E-İhracat Konferansı 2019 programında, Türkiye'nin bu yılki ihracat rakamlarının 185 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

İhracatta e-ihracat payının da artması gerektiğine dikkati çeken Nart, 2021 yılında dünyada e-ticaretin, geleneksel ihracatın içerisinden aslan payını alacağını dile getirdi.

Türkiye olarak bu rakamlardan alınacak payı artırmak için altyapının mevcut olduğunu vurgulayan Nart, şöyle konuştu:

"2017'de e-ihracata başlayıp bugün milyonlarca dolarlık e-ihracat rakamlarına ulaşmış arkadaşlarımız var. Ticaret Bakanlığının entegre ödeme sistemi büyük kolaylık sağlıyor. Son beş senede gelinen e-ihracat rakamları tüm ihracat içinde binde 3 gibi bir rakam fakat potansiyel çok yüksek. Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz konferansta da gördük ki biz de WORLDEF olarak artık danışmanlığımızı ihraç ediyoruz. Önümüzdeki ilk konferansımızı Özbekistan'da düzenleyeceğiz. Bu konferanslarımızda aslında e-ihracatı anlatırken bu verdiğimiz ilhamla nice başarı hikayelerinin çıkmasını istiyoruz."

Yapılan araştırmalara göre her beş üründen birinin e-ihracat yoluyla satın alındığına işaret eden Nart, "2020 yılında 1 trilyon sınırını aşacak dünya e-ticaret pazarından pay almak isteyen Türk girişimciler de ülkeler ötesi ticareti yeni gelir kapısı haline getirdi. 80 bin ihracatçının yer aldığı Türkiye'de faaliyet gösteren e-ihracatçı sayısı 5 bini aştı. Ülkemizdeki firmalar başta hazır giyim olmak üzere, kozmetik, gıda, elektronik gibi birçok alanda ürününü e-ticaret aracılığıyla dünyanın her tarafına gönderiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA