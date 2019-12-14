14.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:06

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, toplam ihracat içerisinde e-ihracatın payının çok düşük olduğunu belirterek, "Bizdeki rakamlar 400 milyon dolarlar civarında. Bunu çok daha yukarılara taşımamız lazım." dedi.

Turagay, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve WORLDEF tarafından Expo Center Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Akdeniz E-İhracat Konferansı 2019 programında, dünyadaki e-ticaret hacminin her geçen yıl katlanarak arttığını söyledi.

Dünyada internet kullanan kişi sayısının 4,4 milyara ulaştığını aktaran Turagay, bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 57'sine denk geldiğini bildirdi.

Türkiye'de ise internet kullanıcı sayısının 59,3 milyona çıktığına değinen Turagay, internet kullanım oranında yüzde 72,9 seviyesine ulaştıklarını, bu rakamla neredeyse Avrupa'yı yakaladıklarını dile getirdi.

Dünya ticaret hacminde sene başındaki yüzde 3 büyüme hedefinin sezon sonunda yüzde 1,2'ye çekildiğine işaret eden Turagay, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretindeki artış oranı yavaşlarken e-ticaretteki artış oranı hızla yükseliyor. Bakanlık olarak e-ticaret konusu üzerine yoğun çalışıyoruz. 2018 yılında e-ihracat stratejisi ve eylem planı açıklanmıştı. Türkiye'deki e-ticaretin güvenli bir şekilde sürmesi ve yerleşmesini sağlamak için güven damgası konseptini hayata geçirdik. Bu arada sanal akademiyle özellikle gençleri ihracata yöneltebilmek için onlara dersler veriyoruz. Yeni kuşak internetle büyüyor. Gençler için çok kolay. Akıllı telefonlar üzerinden bir tuşla istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Dünya buna gidiyor. Bir fuara katıldığınız zaman 500 tane alıcıya ulaşıyorsunuz. Ama internette ürününüzü sergilediğiniz zaman 4,4 milyar potansiyel alıcıya ulaşma imkanınız var. Dolayısıyla bizim geri kalmamamız gereken bir alan. Toplam ihracatımız içerisinde e-ihracatın payı çok düşük. Bizdeki rakamlar 400 milyon dolarlar civarında. Bunu çok daha yukarılara taşımamız lazım."

"İhracatçılar ekonomiye yapılan saldırılara karşı ciddi duruş sergiledi"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 85 bin mal ihracatçısını, 5 bin de hizmet ihracatçısını temsil ettiklerini ifade etti.

Gülle, 11 aylık ihracatlarının 165 milyar dolar olduğunu, geçen yılın kasım ayından bu yılın kasım ayına kadar da ihracatlarının 180 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyledi.

Turizm, eğitim, sağlık, lojistik gibi pek çok hizmetin temsil edildiği hizmet sektöründe ise ihracatlarının 55 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Gülle,"İhracatçılar, geçen sene özellikle kur üzerinden yapılan manipülasyonla ekonomiye yapılan saldırılara karşı ciddi duruş göstermiştir. Göreve geldiğimizde 70 bin seviyesinde olan ihracatçı sayımızın bir yıl gibi bir sürede 85 bin rakamlarına çıkması, özellikle gençlerin, girişimcilerin, ihracata ve uluslararası ticarete duyduğu ilgi bizleri son derece mutlu etti." diye konuştu.

Ticaretin bir çok yolu ve şeklinin olduğunu vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çok daha farklı teknoloji, günün koşullarını çok iyi okuyarak gerçekleşmiş olan e-ticaret var. Büyük rahatlık. Oturduğunuz yerden bütün dünyayı internetle elinize getiriyorsunuz. İstediğiniz ürünü, hiç yerinizden kalkmadan, zahmete girmeden, mağaza mağaza dolaşmadan, pazarlık etmeden ve yorulmadan bütün dünyayı elinizin altına getiriyorsunuz. Bu tabi ki büyük bir kolaylık. Bütün dünya bu kolaylığı son derece iyi bir şekilde okuyor. Bu, dünyanın gelişen büyük trendi. Bu ticareti bizim iyi okumamız, iyi şekillendirmemiz ve iyi yönlendirmemiz gerekiyor. TİM olarak e-ticaretteki boşluğun farkındayız. O açıdan bu konunun paydaşı olan lojistikçiler, banka ödeme sistemleri, taşıyıcılar, teslimatçılar bütün bunları bir araya getirerek e-ticaretin bir yasaya, kayda alınması için çalışmalar yapıyoruz."

"Türkiye ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir ülke haline geldi"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, iş insanları olarak ortaya koydukları yatırımların katma değerini önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin oluşturduğu bağımsız politikalarla sınırların ötesinde "bende varım" diyebilen bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Aydın,Ticaret Bakanlığının son dönemlerde analiz ve desteklerinin ihracatçıları doğru pazarlara yönlendirdiğini kaydetti.

"Türkiye ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir ülke haline geldi" diyen Aydın, Türkiye'de 60 milyon internet kullanıcısının bulunduğuna dikkati çekti.

Dünyada 2019'da 3 trilyon dolara yakın e-ticaretin yapılacağının tahmin edildiğini aktaran Aydın, insanların yürürken bile mobil telefonlarından ticaret yaptığını bildirdi.

Kaynak: AA