Akdeniz Doğalgazında Hak İddiaları

Lübnan ordusu, Akdeniz'deki 9 nolu doğalgaz bloğunu kullanma hakkının Lübnan'a ait olduğunu ve bu bloğun tamamının ülke kara suları içinde yer aldığını belirtti.

İsrail ile Lübnan ordusundan üst düzey subaylar, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü Komutanı (UNIFIL) Başkanı General General Michael Perry başkanlığında İsrail sınırındaki Ras en-Nakura'da bir araya geldi.

Toplantının ardından ordudan yapılan açıklamada, Akdeniz'deki 9 nolu doğalgaz bloğunun, ülke kara suları içinde yer alması hasebiyle kullanma hakkının Lübnan'a ait olduğu, İsrail'in buradaki hak iddiasının geçersiz olduğu ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, toplantıda, İsrail'in Lübnan sınırına inşa ettiği duvar meselesinin de görüşüldüğü belirtildi.

Hükümetin, söz konusu duvara karşı olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, Lübnan'ın egemenliğine zarar vereceği ve özellikle de Lübnan'ın Mavi Hat (Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail ile Lübnan arasında çizilen sınır) üzerindeki topraklarla ilgili çekincelerinin olduğuna değinildi.

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Mavi Hat'tın güneyinde yürüttüğünü açıkladığı çalışmalar nedeniyle üçlü toplantıya büyük ilgi gösterildiği dile getirildi.

İsrail'in inşa ettiği duvarla ilgili tavrını da açıklayan UNIFIL, Mavi Hat'a yakın bölgelerdeki faaliyetlerin "şaşırtıcı" olmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasındaki söz konusu toplantılar UNIFIL himayesinde 2006'dan bu yana düzenleniyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, Lübnan sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman 31 Ocak'ta, Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bir konferansta yaptığı konuşmada, 9 nolu gaz bloğunun İsrail'e ait olduğunu buna rağmen Lübnan'ın bu blokla ilgili ihale açtığını söylemişti.

Lübnan, Ocak 2017'de, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama ihale sürecini yeniden canlandırmak için iki kararname çıkarmıştı.