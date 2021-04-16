Akdeniz'den mart ayında 277 milyon dolarlık demir-çelik ihracatı yapıldı
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Akdeniz'den mart ayında 277 milyon dolarlık demir-çelik ihracatı yapıldı

Akdeniz'den mart ayında 277 milyon dolarlık demir-çelik ihracatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, Birliklerinin mart ayında, demir ve demir dışı metal ile çelik ihracatının 277 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, Birliklerinin mart ayında, demir ve demir dışı metal ile çelik ihracatının 277 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Tosyalı, yazılı açıklamasında, ihracat karşısında gelişen tüm küresel olumsuzluklara rağmen, hükümet tarafından uygulanan doğru politikalar ve destekleri arkasına alan ihracatçıların, değişen ekonomik şartlara çeviklikle uyum sağlayıp doğru risk değerlendirmeleri yaparak krizleri fırsata dönüştürmeyi bildiğini belirtti.

Birliklerinin mart ayı ihracatının umut verici olduğunu bildiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Birlik olarak geçen yılın mart ayına göre, demir ve demir dışı metaller ihracatında yüzde 57 artışla 80 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Yine aynı dönemde çelik ihracatımız da yüzde 106 artarak 197 milyon dolara ulaştı. Akdeniz Bölgesi'nden yapılan ihracatta, yüzde 397 artış ve 25,6 milyon dolarla İspanya birinci, yüzde 825 artış ve 21,1 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 6 artış ve 19,9 milyon dolarla Mısır üçüncü sırada yer aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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