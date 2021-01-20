Akdeniz'den geçen yıl 115 ülkeye su ürünleri ve hayvansal gıda ihraç edildi

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin (ASHİB), 2020 yılında 115 ülkeye 289 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal gıda ihracatı yaptığı bildirildi.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin (ASHİB), 2020 yılında 115 ülkeye 289 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal gıda ihracatı yaptığı bildirildi.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, ASHİB'in 2020'de pazar çeşitliliğini arttırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Birliğin, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik uygulamaya koyduğu Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetiyle bölge ihracatçılarının küresel pazarlardaki 111 bin 582 firmaya erişme imkanı bulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel krize dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde geçen 2020 yılında 289 milyon dolarlık ihracat 115 ülkeye gerçekleştirildi. Türkiye'nin hayvansal gıda ihracatında ana pazarları oluşturan Orta Doğu ülkelerindeki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerine karşı alternatif arayışına yönelen ve bu kapsamda Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirleyen ASHİB, 2020 yılındaki 2 milyar 451 milyon dolarlık ihracata yüzde 2,6 oranında destek verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci