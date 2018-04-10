Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanlığını Fuat Tosyalı Kazandı

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında tek listeyle yapılan seçimde, 49 üyenin tamamının desteğini alan Fuat Tosyalı, 4 yıl için başkan oldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Seçimli Genel Kurul Toplantıları, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu ile devam etti. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını Adnan Ersoy Ulubaş'tan devralan Fuat Tosyalı, "İhracat potansiyelimizin artırılmasını, sektör sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını, ihracatın arttırılabilmesini teminen oluşan görüşlerin ilgili mercilere aktarılması ve çözümlenmesi için bu dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AKİB'in 2018 yılı seçimli olağan genel kurul toplantıları, 17 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin toplantıları ile devam edecek. - MERSİN