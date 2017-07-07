Akdeniz'deki Spor Tesisleri Yenileniyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde belediye, spor tesislerini yenileme çalışmalarına başladı.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, yaptığı açıklamada, gençlerin daha sağlıklı koşullarda spor yapmalarını sağlamak için spor tesislerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Çalışmalar tamamlandığında gençlerin yeni sahalarda spor yapmanın keyfini yaşayacaklarını belirten Pamuk, "Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Pamuk, şunları kaydetti:



"Spor alanları sporun gelişimine ve yaygınlaşmasına önemli katkılar sunmaktadır. İlçemizde bulunan tüm spor alanlarının eksiklerini tespit ederek, gerekli onarım ve yenileme çalışmalarını başlattık. Mevcut spor sahalarımızın yenilenmesi ve yeni spor tesislerinin yapımına ilişkin süreci hızlandırdık. Karacailyas, Karaduvar, Civanyayla, Adnan Menderes ve Huzurkent mahallelerine basketbol, Yenimahalle ve Karaduvar mahallelerine futbol, Ümit Yaşar Oğuzcan parkının içerisine de tenis kortu olmak üzere toplam 8 yeni spor sahası için çalışmalara başladık."