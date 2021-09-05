Akdeniz'deki petrol sızıntısına çift gemiyle tarama

AKDENİZ'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili tarama çalışmaları sürüyor.

AKDENİZ'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili tarama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, lagün ve doğal sit alanını kontrol etmek için Yumurtalık Karataş Bölgesi'ne intikal etti. Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de Çevlik Bölgesi'nden Suriye sınırına kadar olan alanı taradı. Burada kirlilik tespit edemeyen Seyit Onbaşı, bu kez kuzey yönlü alan taramasına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı