Akdeniz'deki parklara sokak hayvanları için uyarıcı levhalar dikildi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla ilçe sınırlarında bulunan parklara uyarıcı levhalar dikti. Ayrıca sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama, yem ve su bırakılıyor.

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca alınan kısmi sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı gün ve saatlerde, zor durumda kalmamaları için sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, beslenme noktalarına, park ve yeşil alanlara mama, yem ve su bırakan ekipler, sokakta yaşayan canların soğuk havalarda sığınabilmeleri için uygun yerlere de kulübeler yapıyor.

Parklara uyarıcı levhalar dikildi

Ekipler, son olarak kaldırım ve sokaklarda yaşayan can dostlarının yaşam hakkını koruyabilmek adına, ilçe sınırlarında yer alan parklara uyarıcı levhalar dikerek vatandaşları da sokakta yaşayan canlara karşı duyarlı olmaya davet etti. Dikilen tabelalarda; "Kaldırım ve sokaklarda yaşayan hayvanlar, 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ile güvence ve koruma altındadır. Hayvanların yaşam hakkına zarar vermek, yasal olarak cezaya tabidir" ifadeleri yer aldı.

"Vatandaşlarımızı, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de yaşayan tüm canları önemsiyoruz. Barınmaları için ilçemizin her yerine kulübeler yerleştirdiğimiz, düzenli olarak mama ve su ihtiyaçlarını karşıladığımız dostlarımızla birlikte herkes için yaşanabilir bir Akdeniz oluşturmak istiyoruz. Kedi, köpek ve güvercin gibi sokaklarımızda yaşayan dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçemizin çeşitli noktalarına mamalar ve yemler bırakıyor, yaptığımız barınaklar ile de onları soğuk hava ve yağmura karşı koruyoruz. Dünyamızı, hayatımızı ve kentlerimizi paylaştığımız canlarımızın yaşam hakkını önemsiyor, sessiz dostlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı