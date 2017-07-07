Akdeniz'deki Çöp Konteynerleri Temizleniyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, çöp konteynerlerini temizlemeye başladı.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kötü kokuyu önlemek ve hijyeni sağlamak amacıyla ilçe sınırları içerisindeki çöp konteynerlerinin yıkayarak dezenfekte edildiğini bildirdi.



Çalışmaların, belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını anımsatan Başkan Pamuk, "Çöp konteyner yıkama aracı ile ilçe sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerlerini yıkayarak doğabilecek hastalıkların önüne geçiyor." ifadesini kullandı.



Pamuk, şunları kaydetti:



"Halkımızın sağlığı bizim için her zaman ilk plandadır. Çevre temizliği konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Bunun için temizlik ekiplerimiz, ilçemizde kesintisiz hizmet vermektedir. Özel kurduğumuz ekip ve çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla ilçe genelindeki konteynerleri dezenfekte ediyoruz."