Akdeniz'de yunusların dansı Akdeniz'de yunusların dansı Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilin açıklarında yunusların tekneyle yarışı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Akdeniz'de yunusların dansı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilin açıklarında yunusların tekneyle yarışı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bir Tur teknesinin çevresinde toplanan yunuslar, açıklarda zıplayarak tekne ile yarışmaya başladı.

Bir süre tekneyi geçmek için mücadele eden yunuslar, daha sonra bölgeden ayrıldı. Teknede bulunanlar, bu anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA