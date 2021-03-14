Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı
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Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı

14.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:30
Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı

Yunanistan Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürürken, Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.

Yunanistan Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürürken, Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde konuşlandı. Yunan yerel medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan'a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta süreceği; tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı. Öte yandan, savaş uçaklarının Souda Hava Üssü'ne gelişini Suudi Arabistan'ın Atina'daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar'ın da izlediği ifade edildi.


Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı
Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı
Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı
Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı
Akdeniz'de Yunanistan–Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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