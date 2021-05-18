Akdeniz'de yeşil alanlar artıyor
Akdeniz Belediyesince, ilçedeki 2 mahallede 2 bin 500 metrekarelik alana zeytin ve narenciye ağaçları dikildi.
Akdeniz Belediyesince, ilçedeki 2 mahallede 2 bin 500 metrekarelik alana zeytin ve narenciye ağaçları dikildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinde yapılan çalışmalarla alanlar yeşillendirildi.
İki bölgedeki çalışmalarda, 2 bin 500 metrekarelik alana zeytin ve narenciye ağaçları dikildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci