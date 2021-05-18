Akdeniz'de yeşil alanlar artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz'de yeşil alanlar artıyor

Akdeniz'de yeşil alanlar artıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediyesince, ilçedeki 2 mahallede 2 bin 500 metrekarelik alana zeytin ve narenciye ağaçları dikildi.

Akdeniz Belediyesince, ilçedeki 2 mahallede 2 bin 500 metrekarelik alana zeytin ve narenciye ağaçları dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinde yapılan çalışmalarla alanlar yeşillendirildi.

İki bölgedeki çalışmalarda, 2 bin 500 metrekarelik alana zeytin ve narenciye ağaçları dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akdeniz'de yeşil alanlar artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:50:03. #1.14#

title