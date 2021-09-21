AKDENİZ'DE 'YERİNDE DÖNÜŞÜM' BAŞLADI

AKDENİZ (DHA) - MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki Barış mahallesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 415 Konut ve 45 dükkan için yıkım çalışmalarına başlandı.

TOKİ ve Akdeniz Belediyesi'nin mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında iş makineleriyle eski evlerin yıkımına başlandı. Yıkım alanına gelerek çalışmaları inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgede bir kısmı 2+1, bir kısmı da 3+1 olacak şekilde evlerin inşa edileceğinin bilgisini verdi.

'MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI BENİMSENİYOR'

Ev sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tapu devirlerinin yüzde 62'ye ulaşıldığını kaydeden Başkan Gültak, "Yıllardır gündeme gelen ancak hayata geçmeyen proje için adım attık. Burada yaklaşık 415 konut olacak. Bunların bir kısmı 2+1, bir kısmı da 3+1 olarak inşa edilecek. 70 metrekareden 105 metrekareye kadar alanı olan dairelerden bahsediyoruz. 45 dükkan olacak. Cami, kreş, kültür merkezi gibi yaşam alanları olacak. Akdeniz'de artık değişim başladı. Umarım bu değişim tüm şehri kapsayacaktır. Bu alanda, modern bir şehircilik anlayışının her şeyini göreceksiniz. Yolların, caddelerin mevsimsel şartlara uygun olduğunu göreceksiniz. Otopark, park ve sportif alanlar, çocukların rahatlıkla oynayabileceği alanlar olacak. Burada çok güzel bir alan oluşacak. Bu da hem mahalleye hem Akdeniz'in marka değerinde artış sağlayacak" dedi.