Akdeniz'de yaklaşık 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.08.2019 14:56

Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan "Mediterranea Saving Humans" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Libya açıklarında batmak üzere olan bir bottan yaklaşık 100 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.



STK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mare Jonio gemisiyle, sabah saatlerinde aralarında 8'i hamile 26 kadın ve 22 çocuğun da bulunduğu 100 kadar düzensiz göçmeni, batmak üzere olan bottan kurtardıklarını bildirdi.

Kurtardıkları göçmenleri taşıyabilecekleri güvenli liman için İtalya'ya başvuruda bulunduklarını aktaran "Mediterranea Saving Humans", İtalya'nın kendilerini Libya'ya yönlendirdiğini ancak iç savaş yaşanan bir ülkeye bu insanları götüremeyeceklerini belirtti.

STK'den yapılan paylaşımda, kurtarılan göçmenlerin vücudunda işkence izlerinin görüldüğü ve bu insanların adeta cehennemden kaçtıkları ifade edildi.

Öte yandan, göç karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi lideri, aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de dün 100'ü aşkın kişiyi kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait gemi Eleonore'nin İtalyan karasularına girişini yasaklamıştı.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu



Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.



Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Düzensiz göçmenleri coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.



İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son olarak İspanyol STK Proactiva Open Arms ay başında 160 kadar göçmen kurtarmış, hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde beklemişti.



Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle, 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak, göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.



Open Arms ile hemen hemen aynı dönem Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi de kurtardığı 356 göçmenle 2 hafta açık denizde kalmıştı. Malta, Ocean Viking'e, kurtardığı göçmenlerin diğer AB ülkeleri arasında dağıtılması koşuluyla AB'den gelen taahhüt doğrultusunda limanını açmıştı.

Kaynak: AA