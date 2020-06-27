Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edildiğini açıkladı.
27.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Orta Akdeniz'de harekat icra eden 4 fırkateyn ve 1 lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edilmiştir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA