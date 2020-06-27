Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Orta Akdeniz'de harekat icra eden 4 fırkateyn ve 1 lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA