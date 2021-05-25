Akdeniz'de Tunus açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Akdeniz'de Tunus açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de Tunus açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus, Akdeniz kıyısındaki Zarzis kenti açıklarında plastik botla Avrupa'ya gitmeye çalışan 100 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Tunus, Akdeniz kıyısındaki Zarzis kenti açıklarında plastik botla Avrupa'ya gitmeye çalışan 100 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'a ait bir savaş gemisi Zarzis açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir plastik botu durdurdu.

Farklı Afrika ülkelerinden, 10'u kadın, 8'i bebek 100 göçmenin bulunduğu botun günün ilk saatlerinde Libya kıyılarından Avrupa'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Göçmenlerin, Sfaks kentindeki ilgili birimlere teslim edilerek haklarındaki yasal prosedürün işletileceği paylaşıldı.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayıs ayına kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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