Akdeniz'de 'tropikal istila' tehlikesi

KIZILDENİZ üzerinden Akdeniz 'e gelen yabancı türlerin sayısının 600'e yaklaştığı belirtildi. Akdeniz'deki besin zincirini etkileyen türler hakkında açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, "Zehirli olan aslan balıkları ve balon balıkları gibi türler, Akdeniz'e zarar veriyor. Bu bölgemizin yabancı türlerden dolayı tropikalleşme sürecine girmiş olabileceğinin bir göstergesidir" dedi.

Süveyş kanalının açılmasının ardından gemilerin Akdeniz'de su boşaltması nedeniyle denizlerimize girdiği tahmin edilen yabancı türlerin sayısının 600'e yaklaştığı belirtildi. Akdeniz'deki besin zincirini etkileyen ve ekonomik anlamda zarar veren türlerin iklim değişikliğiyle birlikte son 20 yılda istilacı yabancı türlerin yayılışını hızlandırdı. Akdeniz'deki en zararlı tür olarak bilinen balon balığı, aslan balığı ve diğer yabancı türlerin Akdeniz'e zarar verdiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, "Küresel ısınmayla birlikte çok sayıda yabancı tür Süveyş Kanalı'ndan gelmeye başladı. Bu balıklar tropik bölgelerden sularımıza geliyor. Akdeniz aslında tropik türlerin işgali altında. Bu türlerin sayısı 600'e yaklaştı ve bu bizim bildiklerimiz. Mikro düzeyde bilmediğimiz türlerde söz konusu. O türleri de sayarsak sayı çok daha fazla oluyor. Akdeniz'deki sıcaklığın yükselmesi bunların nedenleri arasın" dedi.Bazı bilim insanlarının yabancı türler nedeniyle biyo çeşitliliğinin çökebileceğine işaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Cem Çevik, "Balon balığı, ıskarmoz, barbun, aslan balığı türlerin hepsi yabancı tür. Son 10 yılda bu türlerin Akdeniz'de görülme sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bu da bölgenin yavaş yavaş tropikleşme sürecine girmiş olabileceğinin göstergesidir. Bunun sonuçları ileriki dönemlerde çok yıkıcı olabilir. Bazı bilim adamları yabancı türlerin bölgelere katkı yaptığını söylese de bazıları ise ciddi sonuçlar olabileceğini destekliyor. O yüzden çok değişik çalışmalar yapılıyor ve bizde bu çalışmaların takipçisiyiz" diye konuştu.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI