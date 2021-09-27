Akdeniz'de son bir haftada yakalanan 865 göçmen Libya'ya geri gönderildi - Haberler
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Akdeniz'de son bir haftada yakalanan 865 göçmen Libya'ya geri gönderildi

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Akdeniz'de son bir haftada yakalanan 865 göçmen Libya'ya geri gönderildi

Akdeniz'in Libya açıklarında son bir haftada 865 göçmen yakalanarak veya kurtarılarak Libya'ya iade edildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'in Libya açıklarında son bir haftada 865 göçmen yakalanarak veya kurtarılarak Libya'ya iade edildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yayınladığı verilere göre, 19-25 Eylül döneminde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 865 düzensiz göçmen Libya'ya geri döndürüldü.

Bu yıl şimdiye kadar toplam 25 bin 285 göçmenin geri gönderildiği belirtilirken, bu rakamın 2020'nin tamamında 11 bin 891 olduğuna dikkat çekildi.

Yine bu yıl, Libya açıklarından Avrupa yolculuğuna çıkan göçmenlerden 455'inin öldüğü, 660'ının kayıp olduğu bildirildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en sık kullanılan rota haline geldi.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akdeniz'de son bir haftada yakalanan 865 göçmen Libya'ya geri gönderildi - Haberler
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