Akdeniz'de sardalya bolluğu
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Akdeniz'de sardalya bolluğu

15.10.2020 08:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:15
Akdeniz'de sardalya bolluğu

AKDENİZ'de av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda sardalya balığı bolluğu yaşanıyor.

AKDENİZ'de av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda sardalya balığı bolluğu yaşanıyor. Kilosu 10 TL'den alıcı bulan sardalya, hem vitamin hem de mineral açısından zenginliğiyle yoğun talep görüyor.

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de tamamen kalkmasıyla birlikte her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Gümüş, levrek, barbun, karides çeşitleri tezgahları süslerken sardalya balığı ise yoğun talep görüyor. Akdeniz'in incisi olarak bilinen ve tamamen kılçıksız olarak tüketilen sardalya, tavada, ızgarada, fırında pişiriliyor. Protein açısından son derece zengin olan sardalya, vücudu iltihaplanmalardan koruyan yağ asitleri açısından zengin bir kaynak olarak biliniyor. 

UZMANLARDAN 'BALIK TÜKETİN' ÇAĞRISI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Züleyha Kaplan, protein, vitamin ve mineral yönünden zengin olan balığın özellikle kalp hastaları tarafından tüketilmesi gerektiğini söyledi. Balık için 'mucizevi besin' ifadesin kullanan Kaplan, "Ama maalesef pek tüketmiyoruz. Hayvansal bir ürün olduğu için protein yönünden çok ama çok zengin. Vitamin yönünden de oldukça zengin. A, D, K ve B grubu vitaminleri barındırıyor. Yine mineral yönünden de çok zengin. Özellikle kalp hastalarının balık tüketmesini istiyoruz. Bizler kolesterol ve yağ seviyesi yüksek toplumuz. Balık tükettiğimizde kolesterol düzeyimizin ayarlanmasında, kalp damar hastalıklarının oluşumunu engellemekte. Kan basıncının da dengelenmesine faydalı" diye konuştu.


Akdeniz'de sardalya bolluğu
Akdeniz'de sardalya bolluğu
Akdeniz'de sardalya bolluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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