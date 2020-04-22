Akdeniz'de sağlık çalışanlarına 2 bin gül dağıtıldı Akdeniz'de sağlık çalışanlarına 2 bin gül dağıtıldıMERSİN'de koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi ve enfekte olan hastaların iyileşmesi için mücadele veren sağlık çalışanlarına gül dağıtıldı.

Akdeniz'de sağlık çalışanlarına 2 bin gül dağıtıldı

MERSİN'de koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi ve enfekte olan hastaların iyileşmesi için mücadele veren sağlık çalışanlarına gül dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından, kentte koronavirüs salgınına karşı mücadele eden aile sağlığı merkezleri ile eczanelerde görevli sağlık çalışanlarına, moral ve destek vermek amacıyla 2 bin gül dağıtıldı. Sağlık çalışanlarının, kendi hayatlarını riske atarak, salgınla mücadele ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı M. Mustafa Başkan Gültak, tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ülkemizde de birlik ve beraberlik ruhunu en üst noktalara çıkardığını ifade etti. Sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını söyleyen Başkan Gültak; 'Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarımıza moral vermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına kendilerine gül dağıttık. Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi için canla başla çalışan sağlıkçılarımızın yanındayız. Mahalle evlerimizde üretilen 5 bin tıbbi maskeyi kendilerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Sağlıkçılarımız için elimizden gelen her türlü hizmet ve çalışmayı yerine getirmeye hazırız' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA