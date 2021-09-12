Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması - Haberler
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Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması

Demirören Haber Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini ve 20 bin kilometrekarelik alanın tarandığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini ve 20 bin kilometrekarelik alanın tarandığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de meydana gelen Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından teyakkuza geçerek bölgeye müdahale etti. Bölgede çalışma yürüten Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin ardından Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de İstanbul'a dönüşe geçti. Yetkililer, özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini açıkladı. Böylece petrol kirliliğine karşı Akdeniz'de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu. Denizde toplam 20 bin kilometrekarelik alan taranırken, tüm bölge helikopter ve insansız hava aracıyla incelendi.


Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması

Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması

Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması

Petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan taraması

Demirören Haber Ajansı / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri
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