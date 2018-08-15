Akdeniz'de Parklar Yenileniyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhattin Pamuk, 26 parkın baştan sona yenilenmesi ve modernizasyonu çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hayata kattığımız hizmet ve projeler sayesinde bir cazibe merkezine dönüşen ilçemizde parkı ve yeşil alanı olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. Akdeniz baştan sona değişip dönüşecek" dedi.

Geçen yılın sonunda eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın destek ve katkılarıyla, Akdeniz Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında imzalanan 8 buçuk milyon lira bütçeli, 'Akdeniz İlçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu için Mekansal Düzenlemelerin Yapılması Projesi' kapsamında ilçedeki parklarda yenileme çalışmaları sürüyor. Proje ile Akdeniz'in farklı mahallelerinde bulunan toplam 26 park baştan sona revize edilecek. Zemin ve eski malzemelerinin sökümü yapılan parkların oyun, oturma, spor ve aydınlatma grupları, zemin ve çevre düzenlemesi baştan sona yenilenip dönüşecek ve Mersinlilerin hizmetine sunulacak.

Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında dönüşüm sürüyor

Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde bulunan parkları da kapsayan projede, modernizasyon çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü parklardan biri de Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) arasında imzalanan protokol sayesinde, Mersinli Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın adını taşıyan parkın dönüşümü geçen haftalarda başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile yüklenici firmanın iş makineleri yardımıyla aralıksız çalıştığı, baştan sona yenilenip 'Masal Kahramanları Parkı'na dönüşecek olan 18 bin metrekare alana sahip parkta, havuz yapılacak bölümün inşası ve çevresinin zemin kaplamasında sona gelindi.

"Akdeniz'de 26 parkımız baştan sona modernize edilip yenilenecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, insan odaklı hizmet ve yerel yönetim ilkesi ile belediyenin bütçe ve imkanları ölçüsünde ilçede alt ve üst yapı yatırımlarına devam ettiklerini vurguladı. Altyapı hizmetlerine bugüne dek 40 milyon lirayı aşkın bir bütçe harcandığını kaydeden Pamuk, yakın dönem içinde de 20 milyon lira tutarında altyapı harcaması planladıklarını belirtti.

"Geçen haziran ayı içinde 11 taziye evi, 14 yeni park, 1 kapalı semt pazarı ile 2 futbol, 5 basketbol ve bir de tenis kortu olmak üzere toplam 34 tesisin açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunduk" diyen Pamuk, ilçedeki 26 parkın baştan sona modernize edilip yenileneceğini, spor alanları ve oyun ekipmanlarıyla donatılacağını hatırlatarak, "Şu ana dek 9 parkımıza çocuk oyun grupları yerleştirildi. Bu parklarımızın zemini de kauçuk ile kaplandı. Diğer parklarımız için başta mobilya, aydınlatma, sulama gereçleri olmak üzere gereken üretimler yapılıyor. Projemizle ilçemiz değişip dönüşecek ve çok önemli kazanımlara sahip olacak. Bir yandan sosyal, kültürel ve meslek edindirme kurslarımız gerçekleşecek, öte yandan ilçemizdeki park ve sosyal donatı alanlarımızın standartları yükselecek. Akdeniz'e sunduğumuz hizmet ve kazandırdığımız projelerde, maddi ve manevi katkı ve desteklerini esirgemeyen, bizlere yol gösterip ufkumuzu açan Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Her mahalleye çocuk parkı projesi de sürüyor"

Özellikle kent merkezinden uzak veya kırsal mahallelerde yaşayan çocukları da unutmadıklarını da kaydeden Pamuk, "Bu amaçla 'Her Mahalleye Çocuk Parkı' projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz ile yenilediğimiz parklarımıza yeni oyun grupları ve spor aletleri yerleştiriyoruz. Kısa zamanda bütün mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız, bu parkların keyfini çıkarıp gönüllerince koşup eğlenebilecekler" ifadelerini kullandı. - MERSİN