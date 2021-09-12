Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi - Haberler
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Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Genel

Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi Akdeniz'de petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan tarandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona...

Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi

Akdeniz'de petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan tarandı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini duyurdu. Temizlik çalışmaları kapsamında ise 20 bin kilometrekare deniz yüzeyi tarandı.

Doğu Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, teyakkuza geçmiş, bölgeye anında müdahale etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin ardından Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de İstanbul'a dönüşe geçti. Yetkililer, özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini bildirdi. Böylece, petrol kirliliğine karşı Akdeniz'de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu.

20 bin kilometrekare alan tarandı

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, denizde toplam 20 bin km2'lik alanın tarandığını bildirdi. Ayrıca, tüm bölge İnsansız Hava Aracı ve helikopter vasıtasıyla havadan gözlemlendi.

Tekirdağ UDEM'den İskenderun Limanı'na getirilen bariyerlerden bin 82 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi Trafik Hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken, 5 adet gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 76'sı deniz, 52'si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı.

Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi

Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi

Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi

Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akdeniz'de oluşan petrol kirliliğinin karşı başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi - Haberler
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