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“Akdeniz’de ‘olmak ya da olmamak’ mücadelesi veriyoruz”

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Köprü'yü 1 gün trafiğe kapatın, bakalım ne olacak?

06.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:31
“Akdeniz’de ‘olmak ya da olmamak’ mücadelesi veriyoruz”

Disiplin Kurulu Başkanı , "Marmaray'ı, 'ni, 3. Köprü'yü 1 gün trafiğe kapatın, bakalım ne olacak? Türkiye bölgedeki gelişmelere sessiz kalırsa yaşama şansı olmaz. Siyaseti sosyal medya yönlendirmeye başladı, bu çok tehlikeli" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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