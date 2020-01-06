“Akdeniz’de ‘olmak ya da olmamak’ mücadelesi veriyoruz”

06.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:31

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Köprü'yü 1 gün trafiğe kapatın, bakalım ne olacak? Türkiye bölgedeki gelişmelere sessiz kalırsa yaşama şansı olmaz. Siyaseti sosyal medya yönlendirmeye başladı, bu çok tehlikeli" diye konuştu.