Akdeniz'de kuvvetli rüzgar
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Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçılar kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamadı.

09.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:54
Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

'in ilçesinde balıkçılar kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamadı. saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini arttırdı. Rüzgarın şiddeti daha çok sahil şeridinde hissedildi.


Erdemli ilçesi sahilinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar sahil şeridi ve çevresinde etkili oldu. İlçe merkezinde bulunan Erdemli Balıkçı Barınağı ile Kumkuyu Yat Limanı'nda balıkçılar denize açılamadı.


Balıkçılardan Yasin Yalçın, "Fırtına dolayısıyla denize açılamıyoruz. Bu sebeple malzemelerimizi hazırlıyoruz, ağlarımızı örüyoruz. Teknemizin bakımlarını yapıyoruz" dedi.


Bazı balıkçılar ise kuvvetli rüzgarın 3-4 gün sürmesinin beklendiğini ifade ederek, denize bu süre zarfında açılamayabileceklerini kaydetti.


Kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar, zamanlarını tekne bakımı ve ağların tamiriyle geçiriyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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