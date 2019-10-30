Akdeniz'de kurtarılan göçmenler güvenli liman bekliyor

30.10.2019 22:20

Akdeniz'de göçmen arama-kurtarma faaliyetlerine katılan sivil toplum kuruluşu (STK) gemilerinin, kurtardıkları göçmenlerle güvenli liman için denizdeki bekleyişi devam ediyor.

İtalya'nın ANSAMed ajansının haberine göre, Alman STK Sea Eye'dan yapılan açıklamada, "Alan Kurdi gemisi tarafından kurtarılan 90 kişi için halen güvenli bir liman yok." ifadesi kullanıldı.

İtalya'ya ait Linosa Adası'nın 20 mil kuzeyindeki uluslararası sularda bekleyen geminin, İtalya'ya yaptığı güvenli liman talebine halen bir yanıt alamadığı belirtildi. Haberde, İspanyol STK Open Arms'a ait kurtarma gemisinin de aynı koşullarda olduğu ve 15 göçmenle güvenli liman gösterilmesi için denizdeki bekleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

Fransız STK'ları, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi ise kurtardığı 104 göçmenle denizde 12 günlük bekleyişin ardından dün güvenli liman çağrısına yanıt alarak, bu sabah Pozzallo Limanı'na yanaşmıştı.



Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu



Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'lar, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" kaygılarıyla en yakın liman olan Trablus'a götürmeyi tercih etmiyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'lar, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu.



İtalya'da ağustosta yaşanan hükümet değişikliğinde göç karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi, ülkenin düzensiz göç politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açmıştı.



İtalya ve Malta, son dönemde AB'den düzensiz göçle mücadelede daha fazla dayanışma görmeyi beklerken, eylülde Valetta'daki zirvede Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, geçici yeni dağıtım mekanizması üzerinde uzlaşıya varmıştı.

Kaynak: AA