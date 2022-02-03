Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Antalya, Akdeniz, Kıbrıs, AFAD, Güncel, Haber

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