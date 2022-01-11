Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

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AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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