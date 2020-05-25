Akdeniz'de kaybolan botla yapılan son konuşma İçinde Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu bir bot, 9 Şubat'ta Libya sularında ortadan kayboldu.

O gece zodyak botta bulunanların aktardığına göre, 90 ila 91 kişilerdi.

Gönüllülerin kurduğu bir çağrı merkezi, İtalya ve Libya'daki kurtarma yetkililerine ulaşmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Batmakta olan botun yardımına zamanına gidilmedi.

Bu, çağrı merkezi gönüllüleri ile botta bulunan 18 yaşındaki bir Sudanlı gencin amcası arasında o gece gerçekleşen konuşmaların ve yaşananların hikayesi.