Akdeniz'de işletmelere Kovid-19 ve fiyat denetimi
26.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:30
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında işletmeleri kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ve ürün fiyatlarını inceledi. Kurallara uymadığı belirlenen işletme sahiplerine uyarıda bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplum sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci