Akdeniz'de işletmelere Kovid-19 ve fiyat denetimi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında işletmeleri kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ve ürün fiyatlarını inceledi. Kurallara uymadığı belirlenen işletme sahiplerine uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplum sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci