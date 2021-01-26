Akdeniz'de işletmelere Kovid-19 ve fiyat denetimi
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Akdeniz'de işletmelere Kovid-19 ve fiyat denetimi

26.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:30
Akdeniz'de işletmelere Kovid-19 ve fiyat denetimi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında işletmeleri kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ve ürün fiyatlarını inceledi. Kurallara uymadığı belirlenen işletme sahiplerine uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplum sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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