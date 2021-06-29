Akdeniz'de iki mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi için ihaleye çıkılacak
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Akdeniz'de iki mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi için ihaleye çıkılacak

Akdeniz'de iki mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi için ihaleye çıkılacak
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçedeki Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi 1. etap ihalesinin 30 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçedeki Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi 1. etap ihalesinin 30 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Gültak, yaptığı yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çay Mahallesi'nde geçen yıl başlayan 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlattı.

İlçeye bağlı Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Gültak, şunları kaydetti:

"Barış ve Bahçe mahallelerinde kentsel dönüşüme ivme kazandırdık. TOKİ tarafından 415 konut, 50 dükkan, kültür merkezi, cami, kreş ve ticaret merkezi gibi sosyal kültürel donatı alanlarıyla birlikte altyapı ve çevre düzenleme işini kapsayan kentsel dönüşüm projesi 1. etap ihalesi 30 Temmuz'da yapılacak. Devamında da inşallah Turgutreis Mahallesi'nde de 500 konut yükselecek. Akdeniz'de göreve geldikten sonraki 4 yıllık süre içinde 2 bine yakın konut tamamlanmış olacak. Bu projeler devam edecek. Halkımızla birlikte Akdeniz ve Mersin'i değiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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