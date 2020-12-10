Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
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Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi

10.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:21

Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıdığı sırada Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranan "Roselina-A" isimli Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi.

Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıdığı sırada Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranan "Roselina-A" isimli Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi.

İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket ettikten sonra 23 Kasım'da İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni tarafından hukuka aykırı şekilde durdurulan Türk konteyner gemisi, olayın ardından devam ettiği sefer programı kapsamında Libya'nın Misrata Limanı'ndan İzmir'e geldi.

Sabah İzmir Limanı'na demirleyen geminin, konteyner boşaltma ve yükleme işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan "Roseline-A" gemisini Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurmuş, arama yapılan gemi seferine devam etmişti.

Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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