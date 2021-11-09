Akdeniz'de hamam, sauna ve masaj salonları denetlendi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren masaj salonu, sauna, SPA ve hamamlarda denetim yaptı. Korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin kontrol edildiği denetimlerde, eksiği olan işletme sahiplerine süre verildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak amacıyla 7/24 görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü; ilçe sınırları içinde hizmet veren masaj salonu, sauna, SPA ve hamamlarda hijyen, temizlik ve korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere uyulup uyulmadığı yönünden denetimler yaptı. Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı uygulamada, denetim yapılan tüm iş yerlerinin ruhsat, çalışma izin belgeleri ile kullandıkları çeşitli ürün ve malzemeler de dikkatle incelendi.

Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile birlikte gerçekleşen sıkı denetimlerde, bu tür salonlarda çalışan personelin belgeleri de kontrol edildi, eksikleri tespit edilen bazı işletme sahipleri hakkında tutanak tutulup yasal süre verildi.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, halk sağlığını yakından ilgilendiren işletmelere yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN