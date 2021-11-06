Akdeniz'de gün batımı ve balıkçılar - Haberler
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Akdeniz'de gün batımı ve balıkçılar

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Adana'nın Akdeniz'e kıyısı olan ilçelerinden Karataş'ta, güneşin batmaya başlamasıyla deniz üzerinde oluşan kızıllık etkileyici bir görüntü oluştururken, bölgedeki balıkçılar da barınaktan denize açıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'nın Akdeniz'e kıyısı olan ilçelerinden Karataş'ta, güneşin batmaya başlamasıyla deniz üzerinde oluşan kızıllık etkileyici bir görüntü oluştururken, bölgedeki balıkçılar da barınaktan denize açıldı.

Akdeniz'de gün batımı ve balıkçılar

Akdeniz'de gün batımı ve balıkçılar

Akdeniz'de gün batımı ve balıkçılar

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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