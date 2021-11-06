Akdeniz'de gün batımı ve balıkçılar

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'nın Akdeniz'e kıyısı olan ilçelerinden Karataş'ta, güneşin batmaya başlamasıyla deniz üzerinde oluşan kızıllık etkileyici bir görüntü oluştururken, bölgedeki balıkçılar da barınaktan denize açıldı.