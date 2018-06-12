Akdeniz'de Göçmenleri Taşıyan Gemi İspanya'ya Dümen Kırdı
Akdeniz'de ölüm kalım savaşı veren 600'den fazla göçmeni taşıyan gemi, İtalyan Sahil Güvenliği'nin desteğiyle İspanya'ya gitmeye karar verdiAuthor: euronews-trTags: Malta İtalya Göçmen Akdeniz Posted: 12 juni 2018.
Akdeniz'de ölüm kalım savaşı veren 600'den fazla göçmeni taşıyan gemi, İtalyan Sahil Güvenliği'nin desteğiyle İspanya'ya gitmeye karar verdi
Author: euronews-tr
Tags: Malta İtalya Göçmen Akdeniz Posted: 12 juni 2018
Kaynak: Euronews.com