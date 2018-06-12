Akdeniz'de Göçmenleri Taşıyan Gemi İspanya'ya Dümen Kırdı

Akdeniz'de Göçmenleri Taşıyan Gemi İspanya'ya Dümen Kırdı

Akdeniz'de ölüm kalım savaşı veren 600'den fazla göçmeni taşıyan gemi, İtalyan Sahil Güvenliği'nin desteğiyle İspanya'ya gitmeye karar verdiAuthor: euronews-trTags: Malta İtalya Göçmen Akdeniz Posted: 12 juni 2018.

Akdeniz'de ölüm kalım savaşı veren 600'den fazla göçmeni taşıyan gemi, İtalyan Sahil Güvenliği'nin desteğiyle İspanya'ya gitmeye karar verdi

Author: avatareuronews-tr

Tags: Malta İtalya Göçmen Akdeniz Posted: 12 juni 2018

Kaynak: Euronews.com

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